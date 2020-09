England-Angebot für Dursun

Serdar Dursun könnte in der letzten Woche des Transfermarkts noch nach England wechseln. Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚DHA‘ berichtet, hat Derby County beim SV Darmstadt 98 ein offizielles Angebot für den 28-jährigen Mittelstürmer eingereicht. Der englische Zweitligist bietet demnach eine Millionen Euro Ablöse.

Vor allem Derby-Trainer Phillip Cocu soll sich für Dursun aussprechen. Am Böllenfalltor steht der gebürtige Hamburger noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag. In den ersten drei Saison-Pflichtspielen war Dursun gesetzt und konnte ein Tor auflegen. In der zurückliegenden Saison sammelte er starke 25 Scorerpunkte.