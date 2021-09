Noch nicht angekommen: Messi wartet auf erstes PSG-Tor

Wie ein Fußballgott wurde Lionel Messi bei Paris St. Germain empfangen. Als der Wechsel zum französischen Nobelklub immer konkretere Formen annahm, überschlugen sich die Berichte in den Medien und die Fans standen Kopf. Inzwischen ist der Aufruhr ein wenig abgeklungen.

Im Spitzenspiel der Ligue 1 am Sonntagabend zeigte sich erneut, dass La Pulga noch Anlaufschwierigkeiten bei PSG hat. Ein Treffer in letzter Minute sicherte dem Verein aus der französischen Hauptstadt den Sieg. Das wichtige Tor erzielte ein Argentinier, jedoch war es nicht Messi, sondern Mauro Icardi. Messi stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Feld.

Unzufriedenheit bei Messi

In der 75. Spielminute nahm Mauricio Pochettino den Ballvirtuosen vom Platz. In Halbzeit eins ließ Messi noch aufblitzen, warum er sich sechsfacher Gewinner des Balon d‘Or nennen darf. Im zweiten Durchgang agierte der 34-Jährige nicht mehr so auffällig, tauchte etwas ab und wurde folglich ausgewechselt.

Für Messi ein Grund seinen Trainer mit ungläubigen Blicken zu strafen. Auch der obligatorische Handschlag blieb aus. Der Weltstar machte keinen Hehl daraus, dass er mit dem frühzeitig beendeten Arbeitstag ein Problem hat. Ein großes Wortgefecht folgte nicht, die Konversation zwischen Pochettino und Messi wirkte reserviert.

Der Anspruch, den Messi an sich selbst hat, ist ein anderer. Bislang steht der Torjäger noch ohne Treffer für seinen neuen Klub da. Hinzu kommt, dass er nicht wie gewohnt über 90 Minuten auf dem Feld steht und die zahlreichen Zuschauer im Stadion verzaubern darf. Vorerst unbeantwortet bleibt die Frage, ob es sich um die neue Realität eines in die Jahre kommenden Superstars handelt oder ob die Barça-Ikone lediglich Trainingsrückstand aufholen muss.