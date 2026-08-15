Ablöse-Einigung: Gladbach wickelt Elvedi-Verkauf ab

Der Wechsel von Nico Elvedi (29) zu Leeds United rückt immer näher. Nachdem sich der Innenverteidiger zuletzt bereits auf persönlicher Ebene mit dem von Daniel Farke trainierten Premier League-Klub auf einen Vertrag bis 2029 verständigt hatte, besteht laut ‚Sky‘ nun auch eine Übereinkunft zwischen den Vereinen.

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Dem Bezahlsender zufolge haben sich Borussia Mönchengladbach und Leeds auf eine Ablöse von zehn Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent geeinigt. Elvedis Kontrakt bei den Fohlen läuft im kommenden Sommer aus.

Beim heutigen Testspiel gegen Aston Villa steht der Schweizer schon nicht mehr im Kader. Gladbach-Trainer Eugen Polanski erklärte im Vorlauf der Partie bei ‚Sport1‘: „Nico ist freigestellt für Gespräche mit einem Verein. Das stimmt schon.“

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Bornauw-Entscheidung steht an

Noch ist der Wechsel aber nicht ganz in trockenen Tüchern. Laut ‚Sky‘ hängt der Deal noch an der Zukunftsentscheidung von Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw (27). Der Innenverteidiger wird heiß beim Hamburger SV gehandelt und könnte mit seinem Leeds-Abschied den Weg frei für Elvedi machen.

Update (16:50 Uhr): Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Wechsel von Elvedi nun beschlossene Sache. Gladbach und Leeds sind sich vollständig einig, in Kürze soll der Medizincheck über die Bühne gehen.