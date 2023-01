Bayerns Torwart-Suche: Brazzo & Nübel sprechen

Hasan Salihamidzic hat sich zur Torwart-Suche des FC Bayern geäußert. Gegenüber der ‚tz‘ skizziert der Sportvorstand das gesuchte Profil: „Er muss stark halten. Und unser Torwart sollte auch gut Fußball spielen können. Er muss uns für die laufende Saison helfen. Und ob sein Engagement dann darüber hinausgeht, wird man sehen.“ Brazzo hätte „gerne schon zum ersten Bundesligaspiel am 20. Januar in Leipzig eine Lösung“ gefunden.

Als Wunschkandidat hat sich Yann Sommer (34) herauskristallisiert. Die Ablöseverhandlungen mit Borussia Mönchengladbach gestalten sich jedoch schwierig. Über den Schweizer sagt Salihamidzic: „Ich spreche ungern über Spieler von anderen Klubs. Es gibt verschiedene Optionen, an denen wir arbeiten.“

Zu denen zählt auch Alexander Nübel (26), der noch bis Saisonende von den Bayern an die AS Monaco verliehen ist. „Wir haben eine sehr gute Kommunikation“, sagt Brazzo, „aber da sitzen wir nicht auf dem Fahrersitz. Es hängt immer vom abgebenden Klub ab. Da Monaco auch gewisse Vorstellungen hat, ist auch das nicht so einfach.“

„Monaco will mich nicht hergeben“

Auch Nübel selbst meldete sich unterdessen zu Wort. Im Rahmen einer Pressekonferenz verwies der Ex-Schalker auf seinen bis 2025 gültigen Vertrag in München und sagte: „Es ist normal, dass es Gerüchte gibt. Das Transferfenster ist bis Ende Januar geöffnet. Im Fußball kann alles passieren. Die Entscheidung liegt bei Monaco.“

Und weiter: „Monaco sagte mir, dass sie mich nicht im Winter hergeben wollen.“ Die von Salihamidzic erwähnte „sehr gute Kommunikation“ dementierte Nübel gewissermaßen: „Ich hatte keine Gespräche mit Bayern.“ Er sei glücklich in Monaco und deshalb noch immer dort. Bekannt ist, dass Nübel die Koexistenz mit Manuel Neuer (36) scheut, sollte der Kapitän zur kommenden Saison wieder auf der Matte stehen.