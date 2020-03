Barça trifft Entscheidung bei Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang (30) vom FC Arsenal ist offenbar nicht der bevorzugte Neuzugang für den Sturm des FC Barcelona. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, haben die Katalanen beschlossen, den Personalien Lautaro Martínez (22, Inter Mailand) und Neymar (28, Paris St. Germain) Priorität einzuräumen.

Weiterhin sei hingegen Inter Mailand beim Ex-Dortmunder in der Verlosung. Es könnte also auf eine Stürmer-Rochade hinauslaufen, an deren Ende Aubameyang bei Inter und Lautaro bei Barça spielt. Dass sich der Gabuner doch noch mit dem FC Arsenal auf eine Vertragsverlängerung wird einigen kann, ist bei einem Verpassen der Champions League jedenfalls unwahrscheinlich.