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UEFA Nations League

Überraschende Kehrtwende bei Mbappé

von Dominik Sandler - Quelle: Sky Sports
1 min.
Kylian Mbappé für Frankreich @Maxppp

Entgegen der Aussagen von Trainer Zinédine Zidane wird Kylian Mbappé heute Abend (20:45 Uhr) wohl doch im Kader für die Partie gegen Italien stehen. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass der 27-Jährige voraussichtlich auf der Bank Platz nehmen wird und einige Minuten bekommen soll. Mbappé hat aktuell mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen.

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Auf der Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch hatte Zidane einen Einsatz eigentlich ausgeschlossen: „Er wird morgen nicht spielen können, er hat leichte Schmerzen verspürt, und wir gehen kein Risiko ein. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist und dass er am Sonntag wieder dabei sein kann.“ Jetzt folgt die Rolle rückwärts.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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