Barça: Araújo 200 Millionen schwer

Der FC Barcelona muss sich wenig Sorgen über einen Weggang von Ronald Araújo machen. Weil der 21-jährige Innenverteidiger kürzlich offiziell ins Profiteam befördert wurde, hat sich die festgeschriebene Ablöse laut der ‚Sport‘ verdoppelt. Statt 100 Millionen Euro sind künftig 200 Millionen Euro fällig, um Araújo aus seinem Vertrag herauszukaufen.

Der Uruguayer kam in der Vorsaison vor allem in der zweiten Mannschaft des FC Barcelona zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit stand Araújo bereits 135 Minuten in La Liga auf dem Platz.