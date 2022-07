Witsel zu Atlético

Axel Witsel lernt eine neue Liga kennen. Nach Stationen in Belgien, Portugal, Russland, China und Deutschland geht es nun in die spanische La Liga. Wie Atlético Madrid vermeldet, hat der 33-Jährige einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Per Option kann das Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Colchoneros bemühte sich auch Olympique Marseille intensiv um Witsel. Die Südfranzosen gehen nun aber leer aus. Diego Simeone ist es gelungen, seinen Wunschspieler zu überzeugen.

Atlético schnappt sich den ballsicheren Mittelfeldspieler ablösefrei. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft aus. Witsel absolvierte insgesamt 143 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben.