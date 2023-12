BVB: Reus und die Angst vor dem Karriereende

Marco Reus graut es derzeit vor einem möglichen Karriereende. „Dieser Moment, nach meiner Karriere in ein tiefes Loch zu fallen. Emotional, aber auch nicht hundertprozentig zu wissen: Was kommt dann?“, sagt der 34-Jährige in seiner YouTube-Show ‚Unspoken‘ über seine Ängste, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Und weiter: „Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich muss immer auf Zack sein. Ich freue mich schon riesig, dass am Montag das Training wieder losgeht. Deshalb bin ich gespannt vor und hab einen riesigen Respekt.“

Aktuell ist Reus noch bis Ende der Saison an Borussia Dortmund gebunden. In dieser Saison kommt der Offensivspieler auf fünf Treffer und drei Assists in 22 Einsätzen. Dabei sitzt der Routinier auch häufiger mal auf der Ersatzbank. Beim Jahresabschluss gegen Mainz 05 verbrachte Reus die gesamten 90 Minuten auf der Bank. Ob der 48-fache Nationalspieler noch einmal beim BVB verlängert, soll sich erst Richtung Saisonende im Mai entscheiden.