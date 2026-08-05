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Bundesliga

Ebimbe-Verkauf: Frankfurt sichert sich Klausel

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Junior Dina Ebimbe guckt fokussiert @Maxppp

Eintracht Frankfurt verdient bei einem künftigen Transfer von Junior Dina Ebimbe (25) kräftig mit. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich die SGE in den Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25 Prozent gesichert. Die Ablöse belaufe sich auf eine Million Euro inklusive Boni.

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Auf Schalke wird Ebimbe mit einem Vertrag bis 2028 samt Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet. Zur Stunde absolviert der Allrounder laut ‚Sky‘ den Medizincheck.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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