Elversberg landet Wanner-Coup

Paul Wanner wird künftig Spielpraxis in der zweiten Liga sammeln. Der SV Elversberg sichert sich auf Leihbasis die Dienste des 17-jährigen Spielmachers vom FC Bayern. Eine Kaufoption besitzen die Saarländer nicht – Bayern hat noch seine Pläne mit dem Youngster. Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, erklärt: „Für Pauls weitere Entwicklung ist es nun wichtig, kontinuierlich Spielpraxis in einer Profiliga zu bekommen. Aufsteiger Elversberg hat ihm diese Möglichkeit in der 2. Liga geboten. Wir wünschen ihm dort alles Gute.“

Bei allem unbestrittenen Talent wäre es für Wanner in naher Zukunft schwierig geworden, seinen Fuß in die Tür des Münchner Starensembles zu kriegen. So geht es zunächst für Elversberg in der zweiten Liga weiter, um dringend benötigte Spielminuten auf Profi-Ebene zu sammeln. Die kann der Zweitliga-Aufsteiger massig bieten.