BVB: Bellingham sorgt weiter für Unruhe
Sportlich ist Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund noch nicht wirklich angekommen. Und auch abseits des Platzes kommen die Diskussionen um den Engländer nicht zur Ruhe.
Dass Jobe Bellingham kurz nach seiner Einwechslung am Samstag beim zweiten Treffer des FC Bayern mindestens mal eine unglückliche Figur abgab, passt in seine bisherige Saison. Der 20-Jährige hat bei Borussia Dortmund durchaus Startschwierigkeiten, die hohe Ablöse von 30 Millionen Euro und der Name Bellingham sorgten aber auch für eine (zu) hohe Erwartungshaltung.
Auch bei den Eltern? Die nämlich knüpften sich gleich am ersten Spieltag Sportdirektor Sebastian Kehl vor, es kam zu einem Wortgefecht. Vater und Berater Mark Bellingham war unzufrieden mit der Auswechslung zur Halbzeit.
Hohe Präsenz verwundert
Bellinghams Einsatzzeiten haben sich seither nochmal verringert. Könnte der Fall Bellingham zum Problem für die Bosse werden? Laut ‚WAZ‘ kam es zwar seit dem ersten Spieltag zu keiner weiteren Auseinandersetzung zwischen den Eltern und den BVB-Bossen mehr, dennoch sorge die hohe Präsenz der Angehörigen rund um den Spielerkader zumindest mal für Verwunderung.
Trainer Niko Kovac hat Bellingham bis dato in jedem Pflichtspiel eingesetzt, intern wird Bellingham der Rücken gestärkt. Einen Platz in der ersten Elf konnte der Kapitän der englischen U21 zuletzt allerdings kaum mehr ergattern. Bei seinen Jokereinsätzen blieb der zentrale Mittelfeldspieler meist blass oder fiel – wie gegen die Bayern – negativ auf.
Auch gegen Kopenhagen droht die Bank
Aktuell haben Pascal Groß (34), Felix Nmecha (25) und Marcel Sabitzer (31) die Nase vorn. Deshalb droht Bellingham wohl auch beim morgigen Auftritt beim FC Kopenhagen (21 Uhr) zunächst nur ein Bankplatz. Die Eltern werden auch das wieder mit Argwohn beobachten.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden