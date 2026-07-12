Machtwort im Rabiot-Poker

Der AC Mailand wird Adrien Rabiot in diesem Transferfenster nicht ziehen lassen. Das hat Milan-Eigentümer Gerry Cardinale laut der ‚Gazzette dello Sport‘ intern festgelegt. Nur ein außergewöhnlich hohes Angebot könne den Vereinsboss umstimmen. Klar sei, dass so vor allem einem möglichen Wechsel des französischen Nationalspielers zur SSC Neapel ein Riegel vorgeschoben werden soll. Der Ligakonkurrent hatte sich zuletzt stark um den 31-Jährigen bemüht.

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Rabiots Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028. Neben den Süditalienern hat auch ein nicht namentlich bekannter Klub aus Saudi-Arabien den Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach im Visier und lockt mit einem XXL-Gehaltsangebot. Ein Wüstenwechsel reize Rabiot allerdings nicht, wie allgemein berichtet wird.