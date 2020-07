Köln: Heldt verteidigt Gisdol-Verlängerung

Beim 1. FC Köln steht man hinter der Entscheidung, mit Cheftrainer Markus Gisdol vorzeitig zu verlängern. „Wir sind absolut überzeugt von dieser Entscheidung. Und wir nehmen uns das Recht heraus, dies am besten bewerten zu können, weil wir die Arbeit von Markus täglich erleben“, sagt Sportchef Horst Heldt gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘. Gisdols Vertrag bei den Domstädtern läuft noch bis 2021, soll aber in Kürze bis 2023 erweitert werden.

Unter dem 50-Jährigen konnte die Mannschaft nach der Corona-Pause ihre starke Form aus dem Frühjahr nicht mehr bestätigen und keines der letzten neun Ligaspiele gewinnen. „Man muss sich fragen, warum der FC in den vergangenen 20, 25 Jahren sechsmal abgestiegen ist und was andere vielleicht besser gemacht haben: Kontinuität auf den Schlüsselpositionen ist eine gute Basis, um zu wachsen. Sie ist ein Baustein für den Erfolg“, so Heldt.