Neuer fehlt: Der ultimative Lackmustest für Urbig

Gegen Werder Bremen konnte Manuel Neuer die Partie nicht beenden. Beim 3:0-Auswärtssieg war für den 39-Jährigen in der Halbzeit Schluss. Gestern gab der FC Bayern bekannt, dass sich der Torhüter einen Faserriss in der linken Wade zuzog. In den Medien wurde eine Ausfallzeit von drei Wochen prognostiziert.

In dieser Zeit stehen drei Spiele in der Bundesliga auf dem Programm. Der deutsche Rekordmeister trifft am 21. Februar zu Hause auf Eintracht Frankfurt, eine Woche später geht es im Topspiel auswärts gegen Borussia Dortmund, am Freitag darauf folgt die Partie gegen Borussia Mönchengladbach in der Allianz Arena. Ob Neuer im Spiel gegen Bayer Leverkusen (14. März) wieder dabei ist, wird sich zeigen.

Seit längerem erhält Jonas Urbig mal wieder die Möglichkeit, sich über mehrere Spiele in Folge zu beweisen. Die Leistung des 22-Jährigen könnte dahingehend auch ein Signal an alle Beteiligten sein, ob er reif genug für die Neuer-Nachfolge ist. In der Außendarstellung betonen die Offiziellen der Bayern immer wieder, dass sie auf Urbig vertrauen und nach Neuers Karriereende auf ihn als Nummer eins setzen wollen.

Entscheidung von Neuer steht aus

Ob das schon zur kommenden Spielzeit passiert, entscheidet Neuer. Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus. Im März feiert der 124-fache Ex-Nationalspieler seinen 40. Geburtstag. Selbst für einen Keeper ein gehobenes Alter im Spitzensport. Bei ‚Sport1‘ betonte Max Eberl: „Es geht darum, wie Manuel sich fühlt, ob er will und ob er sich in der Lage sieht, seine Leistungen noch ein weiteres Jahr lang zu zeigen.“

Erinnert man sich an das Karriereende von Oliver Kahn und die zähe Suche nach einem legitimen Nachfolger, die sich über mehrere Jahre erstreckte, wird man die Situation um Neuer und Urbig besonders aufmerksam beobachten. Hört Neuer im Sommer auf, wird Urbig aller Voraussicht nach eine faire Chance erhalten, um in die großen Fußstapfen des gebürtigen Gelsenkirchners zu treten.

Sollte Urbig in Neuers Abwesenheit gute Leistungen zeigen, dürften die involvierten Personen an der Säbener Straße wohl bis zu Neuers Entscheidung über seine Zukunft ruhiger schlafen können. Patzt Bayerns angehende Nummer eins, könnten sich allerdings auch die Zweifel mehren, ob der junge Schlussmann schon bereit ist, um die volle Verantwortung zwischen den Pfosten zu übernehmen.