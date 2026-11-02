Die lange Ausfallzeit von Jamal Musiala lässt Raum für Spekulationen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vermutet in seiner ‚Sky‘-Kolumne beim 23-Jährigen etwas Schlimmeres als den kommunizierten Muskelfaserriss: „Im September in Amsterdam war von einem Muskelfaserriss die Rede. Ich vermute, dass in der Zwischenzeit noch etwas passiert ist, ein Muskelfaserriss braucht keine sechs Wochen, um auszuheilen.“

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Immerhin gibt es bei Musiala positive Nachrichten, inzwischen trainiert der Zehner wieder mit Ball. Während der anstehenden Länderspielpause soll er wieder voll in den Trainingsbetrieb einsteigen. Ende September hatte sich Musiala im Kreise der Nationalmannschaft am Oberschenkel verletzt.