Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Brisanter Verdacht bei Musiala

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Jamal Musiala hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen @Maxppp

Die lange Ausfallzeit von Jamal Musiala lässt Raum für Spekulationen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vermutet in seiner ‚Sky‘-Kolumne beim 23-Jährigen etwas Schlimmeres als den kommunizierten Muskelfaserriss: „Im September in Amsterdam war von einem Muskelfaserriss die Rede. Ich vermute, dass in der Zwischenzeit noch etwas passiert ist, ein Muskelfaserriss braucht keine sechs Wochen, um auszuheilen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin gibt es bei Musiala positive Nachrichten, inzwischen trainiert der Zehner wieder mit Ball. Während der anstehenden Länderspielpause soll er wieder voll in den Trainingsbetrieb einsteigen. Ende September hatte sich Musiala im Kreise der Nationalmannschaft am Oberschenkel verletzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Jamal Musiala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Jamal Musiala Jamal Musiala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert