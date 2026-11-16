Diagnose ist da: Davies hat Angst

Es gibt eine erste Diagnose bei Alphonso Davies (26). „Nach medizinischen Untersuchungen heute in Toronto wurde bestätigt, dass sich Alphonso Davies eine leichte Muskelzerrung im Unterkörper zugezogen hat. Er reist zurück nach Deutschland, wo er medizinisch weiter betreut wird“, zitiert ‚The Athletic‘ den kanadischen Verband.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Davies selbst meldet sich in einem Interview zu Wort. Gegenüber ‚OneSoccer‘ verrät der Linksverteidiger des FC Bayern, wie die Verletzung im Einsatz für die Nationalmannschaft gegen Guatemala (3:2) zustande kam: „Ich bin ausgerutscht und habe mir dabei den Rücken ein wenig verdreht. Ich wollte schnellstmöglich wieder aufstehen, um den Schuss zu blocken. Als ich mein Bein angehoben und wieder abgesetzt habe, habe ich etwas gespürt. Dann kamen alle Erinnerungen an die Male zuvor zurück.“

Angst vor einer OP

Davies wurde in seiner Karriere schon mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. „Ich bin frustriert und sauer“, führt der pfeilschnelle Linksfuß aus, „weil ich immer wieder Muskelverletzungen erleide. Ich versuche immer positiv zu bleiben, aber gerade ist es wieder frustrierend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Wenn man sich eins-, zwei-, drei-, viermal an derselben Stelle am Oberschenkel verletzt, dann muss man sehr vorsichtig sein. Dann kann man schnell auch mal über eine Operation sprechen. Davor habe ich Angst. Es ist hart.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wird Alphonso Davies nochmal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleiben? Ja, schließlich hat er die volle Unterstützung von Verein und Verband Nein, sein Körper macht das wohl nicht mehr lange mit Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zeitnah wird Davies zurück an der Säbener Straße erwartet. Die Münchner werden sicherlich selbst ein genaues Bild der Blessur machen wollen. Wie lange der Top-Verdiener ausfällt, wird sich dann herausstellen. Nach Angaben des kanadischen Verbands dürfte die Ausfallzeit aber nicht allzu lange sein.