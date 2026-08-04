Am späten Montagabend gab der FC Fulham bekannt, mit Gonzalo García (22) und César Palacios (21) gleich zwei Talente von Real Madrid verpflichtet zu haben. Ex-Real-Trainer Álvaro Arbeloa hätte mit Franco Mastantuono (18) gerne noch einen dritten alten Weggefährten nach London geholt – geht jetzt aber wohl leer aus.

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Wie Fabrizio Romano berichtet, führt beim argentinischen Rechtsaußen die heißeste Spur zum AC Florenz. Real verhandelt aktuell mit den Italienern um die Konditionen einer Leihe, insbesondere eine Teilübernahme des Gehalts wird diskutiert.

Mastantuono war vor einem Jahr für 45 Millionen Euro von River Plate nach Madrid gekommen. Eigentlich wäre er gerne für eine Leihe nach Buenos Aires zurückgekehrt, die Königlichen erlauben aber nur ein Geschäft innerhalb von Europa. Eine Kaufoption kommt ebenfalls nicht infrage.