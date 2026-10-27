Real Madrid: Mourinhos Wunschspieler enthüllt

Real Madrid hat einen Premier League-Star als Verstärkung für das Mittelfeldzentrum auf dem Zettel. Laut ‚Sky‘ steht Alexis Mac Allister vom FC Liverpool weit oben auf der Wunschliste der Königlichen. Vor allem Trainer José Mourinho soll ein Fan des zweikampfstarken 27-Jährigen sein.

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Der Vertrag von Mac Allister bei den Reds läuft noch bis 2028. Da es bisher seitens Liverpool keine Pläne für eine Vertragsverlängerung gibt, wittert Real seine Chance beim Weltmeister von 2022. Der Argentinier war 2023 für 42 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu Liverpool gewechselt. Seitdem absolvierte er 162 Spiele im Trikot des FC Liverpool und erzielte dabei 23 Treffer.