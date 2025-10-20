BVB & Leipzig im Vuskovic-Poker unter Druck

Beim Hamburger SV betreibt Luka Vuskovic aktuell mächtig Eigenwerbung. Der Innenverteidiger hat die Defensive des Aufsteigers nach seinem Transfer im Handumdrehen stabilisiert und glänzt durch Zweikampfstärke sowie Lufthoheit.

Vuskovic ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen, eine Kaufoption besitzen die Hamburger nicht. Durch seine herausragenden Leistungen hat sich der 18-Jährige schon in den Fokus von Borussia Dortmund und RB Leipzig gespielt. Sollte das Bundesliga-Duo ernsthafte Absichten verfolgen, wären sie gut beraten, die Bemühungen um den Kroaten zeitnah zu intensivieren.

Im kommenden Jahr zur WM?

Vuskovic wird sein Können nämlich zeitnah auf internationaler Bühne beweisen können. „Sollte Luka weiter so gute Leistungen für den HSV und sein Land zeigen und gesund bleiben, bin ich überzeugt, dass er bei der WM dabei sein wird“, prognostiziert der kroatische U21-Nationaltrainer Ivica Olic gegenüber der ‚Bild‘.

Nimmt Vuskovic, der dem Boulevardblatt zufolge in der kommenden Länderspielpause erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen wird, an der WM teil und liefert ab, wird der Preis für ihn explodieren. Zudem wären der BVB und Leipzig hochkarätiger Konkurrenz ausgesetzt, gegen die man wohl den Kürzeren ziehen würde.

„Er wurde behutsam aufgebaut, nach Polen und Belgien verliehen. Und auch die Leihe von Tottenham zu meinem Ex-Klub macht sehr viel Sinn. Damit wurde vieles richtig gemacht“, schwärmt Olic, der als Spieler selbst für den HSV aktiv war und legt nach: „So entwickelt man Talente. Wichtig ist es aber, dass er weiter gut spielt.“ Und sich so womöglich für den nächsten Karriereschritt im Sommer empfiehlt.