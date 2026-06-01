Leipzig lässt DFB-Junior ziehen

Jamie Schuldes setzt seine Karriere in der Eredivisie fort. Wie der FC Utrecht bekanntgibt, wechselt der 19-Jährige ablösefrei von RB Leipzig in die Niederlande. Dort unterschreibt der U19-Nationalspieler einen Vertrag bis 2030.

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Schuldes wurde in der Jugend von Hannover 96 ausgebildet und war 2024 nach Leipzig gewechselt. In der abgelaufenen Saison lief der Innenverteidiger in 27 Pflichtspielen für die U19 der Sachsen auf, ein Profieinsatz war Schuldes bei RB nicht vergönnt.