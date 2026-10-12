Nach Transfer: Alaba hat „noch zu viel vor“

Der Wechsel von David Alaba zu Udinese Calcio soll nur der Anfang für den Österreicher sein. Im Interview mit dem ‚kicker‘ zeigt sich der 34-Jährige auch im Spätherbst seiner Karriere äußerst ambitioniert: „Ich bin nicht hier, um meine Karriere zu beenden. Dafür habe ich noch zu viel vor.“ Zuletzt wurde Alaba nach Absprache mit Ralf Rangnick nicht für die österreichische Nationalmannschaft nominiert.

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Das soll sich zeitnah aber wieder ändern, Alaba ist fit und steht am heutigen Montag (20:45 Uhr) gegen den FC Turin vor seinem Debüt bei den Norditalienern. „Ich bin nicht zum Feiern meiner Vergangenheit hier, sondern um die nächsten Kapitel meiner Geschichte zu schreiben. Ich fühlte, Udinese ist der richtige Schritt in einer der stärksten Ligen“, so der Linksfuß. Sein Vertrag beim italienischen Erstligisten läuft zunächst bis zum Saisonende.