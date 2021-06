Bochum holt Osterhage vom BVB

Der VfL Bochum hat den zweiten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison verpflichtet. Wie der Aufsteiger verkündet, wechselt Patrick Osterhage von Borussia Dortmund an die Castroper Straße. Da das Arbeitspapier des 21-jährigen Mittelfeldspielers beim BVB ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Zu den Vertragsmodalitäten in Bochum macht der Revierklub keine Angaben.

VfL-Sportchef Sebastian Schindzielorz verkündet seine Freude darüber, „dass es uns gelungen ist, in Patrick Osterhage einen sehr talentierten Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen, trotz zahlreicher Konkurrenz. Er hat bis hierhin eine Top-Ausbildung genossen, wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt.“

Osterhage selbst erklärt: „Ich bin stolz und glücklich, beim VfL die Chance zu bekommen, den nächsten Schritt zu gehen. Darüber hinaus freue ich mich sehr, die Mannschaft kennen zu lernen, mit ihr gemeinsam die Herausforderung namens Bundesliga anzugehen und hoffe, dass wir bald wieder vor Fans, speziell VfL-Fans spielen können.“

Der 21-Jährige hatte für mehrere Jahre die Jugendabteilung von Werder Bremen durchlaufen, ehe es ihn 2017 zum BVB zog. Dort schaffte er nie den Durchbruch bei den Profis und kam in der abgelaufenen Saison achtmal in der Regionalliga zum Einsatz. In Bochum will Osterhage nun Bundesliga-Erfahrung sammeln.