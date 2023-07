Nach Fitness-Vorwürfen: Süle kontert gegen Flick

Niklas Süle (27) hat auf die Kritik von Bundestrainer Hansi Flick reagiert. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, der für die vergangenen Länderspiele nicht nominiert wurde, sagt in einem Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Ich war sehr zufrieden mit meiner Saison. Ich hätte es nach meinen Leistungen verdient gehabt, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Und dann, drei, vier Tage nach dem Mainz-Spiel informiert zu werden, dass ich nicht dabei bin und diese Kritik zu lesen, das war ein Brett.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Erinnerung: Flick hatte Süles Nicht-Berücksichtigung im deutschen Kader mit dessen mangelhaftem Fitnesszustand begründet. Davon will der 1,95 Meter große Hüne allerdings nichts wissen: „Ich habe jedes Spiel gemacht in der heißen Phase der Saison, alle drei Tage. Wenn du das machst, dann bist du fit. Dieser Fitness-Vorwurf haftet an mir. Ich bin meiner Meinung nach ein guter Profi. Ich sehe mich als Nationalspieler. Ich sehe mich in dieser Mannschaft und hätte es meiner Meinung nach per Leistung verdient.“

Lese-Tipp

BVB: Schlotterbeck muss abreisen