Real Madrid kontaktiert Emery

Drei Siege, zwei Niederlagen – was für Trainer bei anderen Vereinen eine gute Bilanz ist, bedeutet bei Real Madrid nur Durchschnitt. Mit diesem Punkteschnitt kann sich Álvaro Arbeloa keine Hoffnungen machen, über den Sommer hinaus bei den Blancos an der Seitenlinie zu stehen.

Beide Niederlagen kamen gegen auf dem Papier deutlich schwächere Gegner zustande. Im Achtelfinale der Copa del Rey hatte dies gegen Zweitligist Albacete das Ausscheiden zufolge, in der Champions League verpasste man durch das gestrige 2:4 gegen Benfica Lissabon einen Platz unter den Top acht.

Kein Wunder also, dass sich die Königlichen nach einem neuen Trainer umsehen. Angetan hat es ihnen laut ‚Sky‘ Unai Emery von Aston Villa. Erste Gespräche wurden dem Bezahlsender zufolge bereits geführt.

Der Übungsleiter verantwortet derzeit die Geschicke bei Aston Villa, das er vom Abstiegskandidaten bis in die Champions League führte. In der Vergangenheit hatte Emerey unter anderem den FC Arsenal und Paris St. Germain trainiert. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2029. Wird er diesen auch erfüllen?