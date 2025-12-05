Barças Zweifel bei Schlotterbeck

Der 2027 auslaufende Vertrag von Nico Schlotterbeck bereitet Borussia Dortmund Sorgen. Bislang ziert sich der 26-Jährige, sein Arbeitspapier auszudehnen. Fast logisch bei den namhaften Interessenten. Der FC Bayern schaut genau hin, eine immer heißere Spur führt aktuell zum FC Barcelona.

Die Katalanen suchen einen spielerisch starken Linksfuß für die Abwehr und sehen in Schlotterbeck, der ein gutes Verhältnis zu Trainer Hansi Flick hat, die ideale Option – eigentlich.

Denn neben der unklaren Höhe der Ablöse bleibt ein weiteres Fragezeichen: Passt Schlotterbeck zu Barças Defensivtaktik?

Schlotterbeck müsste sich umstellen

Die ‚Bild‘ schreibt dazu: „Die Vereinbosse wollen zunächst noch überprüfen, ob Schlotterbeck für den Fußball mit hohem Pressing und hohen Linien ideal geeignet ist. Sie wissen, dass sich der Verteidiger taktisch umstellen müsste.“

Der BVB verteidigt gerne auch mal tief, Schlotterbeck macht gegen den Ball seine besten Spiele häufig aus einem gut strukturierten Defensivverbund heraus. So, wie etwa beim schwarz-gelben Run ins Champions League-Finale 2023 gegen Real Madrid (0:2).