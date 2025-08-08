Donnarumma vor dem Aus | Chelsea-Verkäufe per SMS

Nachfolger im Anflug

Gianluigi Donnarumma lebt derzeit in zwei Extremen. Erst gestern wurde der italienische Torhüter von Paris St. Germain für die Auszeichnung des Welttorwarts und sogar für den Ballon d’Or nominiert. Gleichzeitig droht dem 26-Jährigen bei seinem Verein das Aus. Der Hauptstadtklub steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Keepers, Lucas Chevalier (23) kommt für 40 Millionen Euro vom Ligarivalen OSC Lille. „Eine Verpflichtung, die Gianluigi Donnarumma einen Schritt näher an den Abschied bringt“, konstatiert die ‚L’Équipe‘.

Dieser konnte sich mit den PSG-Bossen nicht auf eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags einigen. Diese machen daher nun Nägel mit Köpfen. Der Klub will sich laut dem Bericht auch nicht auf einen Konkurrenzkampf oder eine Arbeitsteilung im Tor einlassen, da „Paris nicht noch einmal eine angespannte Situation zwischen zwei großen Torhütern erleben möchte“. Der amtierende Champions League-Sieger plant „keine direkte Konkurrenz“, da er „eine Belastung für die Mannschaft vermeiden möchte“. Für Donnarumma bleibt daher lediglich das triste Dasein als Nummer zwei oder ein Abschied in diesem Sommer.

Maresca ohne Kader-Überblick

Der FC Chelsea sticht seit einigen Jahren eher wenig über sportlichen Erfolg, sondern vielmehr durch sein Gebaren auf dem Transfermarkt heraus. Die Blues behandeln vor allem seit der Übernahme durch den neuen Eigentümer Todd Boehly viele Spieler als reine Spekulationsobjekte und führen extrem viele Kaderbewegungen durch. Etliche Neuzugänge laufen nie oder selten für die Londoner auf, bevor sie weiterverkauft werden. Die Folge: Ein vor Transferschluss häufig völlig aufgeblasener Kader. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren, wie Coach Enzo Maresca am gestrigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz verriet. Der 45-Jährige gab zu, dass er an viele Spieler abseits seiner Kernmannschaft nur denke, „wenn ich eine SMS bekomme oder im Flur auf die Schulter getippt werde, und man mir mitteilt, dass ein weiterer Spieler den Verein verlassen hat“.

Erst am Morgen nach dem Abgang von Lesley Ugochukwu (21), der für knapp 29 Millionen Euro an den FC Burnley abgegeben wurde, habe er beispielsweise zwischen Tür und Angel von dem Verkauf erfahren. Der Franzose hatte wie einige andere Spieler, mit denen nicht für den Spielbetrieb geplant wird, getrennt von der ersten Mannschaft trainiert. „Ich nehme an, sie warten auf eine Lösung. Aber wenn sie gehen, ist es nur der Verein, der mir eine SMS schickt oder mich anruft. Ich erhalte solche Nachrichten vom Verein, weil ich mich nicht um diejenigen kümmere, die trainieren und den Verein verlassen müssen. Ich konzentriere mich nur darauf, wie wir die Trainingseinheiten vorbereiten und wie wir Spiele gewinnen können. Im Moment arbeiten wir mit denen, die wir wollen. Und wir werden sehen, was bis zum Ende der Transferperiode passiert“, so Maresca. Aktuell umfasst der Kader der Blues offiziell noch 37 Spieler.