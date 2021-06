Joselu mit Sevilla einig

Joselu könnte in der kommenden Saison für den FC Sevilla auslaufen. Laut der ‚as‘ ist sich der 31-jährige Ex-Bundesliga-Stürmer (Hoffenheim, Frankfurt, Hannover) mit den Andalusiern bereits prinzipiell einig. Auch eine höher dotierte Offerte aus Russland habe Joselu erreicht, der sich jedoch gegen das Geld und für Champions League-Fußball in seiner spanischen Heimat entschieden habe.

Nun muss Sevilla nur noch Deportivo Alavés von einem Verkauf überzeugen. Noch sollen sich die Basken jedoch querstellen und auf Joselus Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verweisen. Die ‚as‘ spekuliert, dass am Ende ein Spielertausch den Deal ermöglichen könnte. Munir El Haddadi (25), der bereits in der Saison 2017/18 auf Leihbasis in Alavés spielte, könnte im Gegenzug zu seinem Ex-Klub wechseln.