Samuele Inácio verrät, dass seine Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund nicht unerheblich mit Niko Kovac zu tun hat. Gegenüber ‚Sport Bild‘ gerät der 18-Jährige über seinen Coach geradezu ins Schwärmen: „Niko ist der beste Trainer, den ich in meiner Karriere bisher hatte. Weil er so häufig mit mir gesprochen hat und mir gesagt hat, wo ich mich verbessern muss, zum Beispiel wie ich mich verhalten muss, wenn ich den Ball selbst nicht habe. Niko hat dafür gesorgt, dass ich die beste Version von mir zeigen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte Mai hatte der neue italienische Nationalspieler seinen Kontrakt bei den Schwarz-Gelben bis 2029 verlängert. In der abgelaufenen Saison war dem Offensivspieler der Durchbruch bei den Profis geglückt. Inácio sammelte sieben Liga-Einsätze und erzielte im letzten Heimspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt (3:2) seinen ersten Treffer. Das habe Lust auf mehr gemacht: „Ich möchte weiter beim BVB bleiben und wichtiger Teil des Klubs werden. Es ist der beste Ort für mich, um mich weiter zu verbessern. Auf und neben dem Platz.“ Inácio war 2024 aus der Jugend von Atalanta Bergamo zum BVB gewechselt. Als Ablöse flossen lediglich 40.000 Euro Ausbildungsentschädigung.