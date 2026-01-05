Stolzer Preis: West Ham holt Castellanos

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Niclas Füllkrug (32) ist West Ham United fündig geworden. Die Hammers haben wie erwartet Taty Castellanos verpflichtet. Der Mittelstürmer kommt von Lazio Rom in die Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 29 Millionen Euro. Der 27-Jährige war vor zweieinhalb Jahren aus der MLS nach Italien gewechselt und kommt in dieser Saison auf zwei Tore und drei Vorlagen in elf Ligaspielen. Der Argentinier zeigte sich vor allem in der vergangenen Saison treffsicher, als ihm 14 Tore und acht Vorlagen in 40 Partien gelangen.