Hertha: Cigerci vor Abschied?

Bei Hertha BSC bahnt sich ein Abschied an. Laut der ‚Bild‘ wechselt Tolga Cigerci (31) zurück in die Süper Lig. Für 350.000 Euro war der türkische Mittelfeldspieler im Winter von Ankaragücü in die Hauptstadt gekommen. Nun zeichnet sich eine Rückkehr zu dem türkischen Erstligisten ab. Cigerci habe dem Deal bereits zugestimmt.

Cigerci spielte nach dem Trainerwechsel von Sandro Schwarz zu Pál Dárdai bei der Hertha keine große Rolle mehr. Da nun Diego Demme (31) von der SSC Neapel im Anflug ist, scheint für Cigerci kein Platz mehr im Kader zu sein. Somit würde ein Verkauf des noch bis 2024 an die Hertha gebundenen Türken sowohl im Kader als auch für das Budget den nötigen Raum für den Demme-Transfer schaffen.

