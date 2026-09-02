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La Liga

35-Millionen-Vorstoß bei Camavinga

von Julian Jasch - Quelle: Fotomac
Eduardo Camavinga im Real-Einsatz @Maxppp

Galatasaray ist anscheinend mit einem Angebot bei Real Madrid abgeblitzt. ‚Fotomac‘ berichtet, dass Gala 35 Millionen Euro für Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga (23) in Aussicht gestellt hat, zu diesen Konditionen denken die Königlichen aber nicht über einen Verkauf nach.

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Nach aktuellem Stand der Dinge bleibt der unter anderem auch in England umworbene Camavinga in der spanischen Hauptstadt – es sei denn, Cimbom reicht bis zum türkischen Deadline Day am Freitag nochmal eine deutlich verbesserte Offerte in Madrid ein. Und auch dann ist noch nicht gesagt, dass Camavinga selbst an den Bosporus wechseln möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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