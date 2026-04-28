RB trifft Werner-Entscheidung

Die Anstellung von Ole Werner als Cheftrainer bei RB Leipzig kam im vergangenen Sommer etwas überraschend. Nach einem großen Kaderumbruch bei den Sachsen geriet die Mission des Norddeutschen in der laufenden Spielzeit gehörig ins Wanken und Werner in die Kritik. Im Frühjahr wurde bereits über mögliche Nachfolger spekuliert. Doch die Pläne der Sachsen sehen laut ‚Sky‘ mittlerweile anders aus.

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Nach zwischenzeitlich nur zwei Siegen aus sieben Spielen sah es zu Jahresbeginn nicht gut für Werner aus, das Saisonziel Champions League drohte bei den Sachsen außer Sicht zu geraten. Doch die Mannschaft um Senkrechtstarter Yan Diomande (19) bekam die Kurve. Sieben der vergangenen acht Ligaspiele konnten gewonnen werden, ein Platz unter den Top4 scheint angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf die TSG Hoffenheim gesichert.

Leistungskurve zeigt deutlich nach oben

Der aktuelle Kontrakt des ehemaligen Werder-Trainers läuft noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit, im Sommer sind eine Saisonanalyse sowie ein Grundsatzgespräch über die weitere Zukunft geplant. Laut dem Bezahlsender gibt es derzeit seitens des Klubs keine Anzeichen für eine Trennung, vielmehr deute alles auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung hin.

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Zuletzt hatten Gerüchte über drei potenzielle, namhafte Nachfolger die Runde gemacht: Oliver Glasner, Matthias Jaissle und Xabi Alonso stünden demzufolge auf der Liste der Sachsen. Doch die letzten Wochen sprächen klar für Werner, dessen Spielidee in den vergangenen Wochen deutlich zu sehen und überaus erfolgreich war.

Unter der Woche verwies Geschäftsführer Marcel Schäfer die Berichte, dass Werner nicht fest im Sattel sitzen würde, entschieden zurück: „Selbst eine Rekordsaison ist möglich. Man weiß, was hier bei RB Leipzig schon für Mannschaften gespielt haben. Das Trainerteam um Ole, die Mannschaft, der ganze Stuff, der ganze Klub haben dazu beigetragen, dass wir nach einer wirklich enttäuschenden Saison jetzt hier stehen.“