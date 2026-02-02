Menü Suche
Vierter Neuer: Schalke angelt sich Aouchiche

Der FC Schalke 04 rüstet sich für den Aufstiegskampf. Im Gegensatz zu Edin Dzeko hat der nächste Neuzugang noch keinen großen Namen, wurde aber bei Paris St. Germain ausgebildet und möchte nun in Deutschland durchstarten.

von Martin Schmitz - Quelle: schalke04.de
Der Start ins neue Jahr ist für den FC Schalke 04 sehr holprig verlaufen, der einst souveräne Tabellenführer strauchelt. Doch die Knappen wollen den Aufstieg und gehen nun auf dem Transfermarkt all in. Mit Adil Aouchiche vom AFC Sunderland kommt der bereits vierte Winterneuzugang. Der 23-Jährige unterschreibt bis mindestens 2027.

Die Leihe des Mittelfeldspielers zum FC Aberdeen wurde vorzeitig abgebrochen, bevor Schalke den Zuschlag erhielt. Aouchiche kann im offensiven, zentralen und linken Mittelfeld agieren und ist ehemaliger französischer U20-Nationalspieler.

„Adil passt mit seiner Intensität und Spielintelligenz sehr gut in unsere Philosophie. Als Box-to-Box-Spieler wird er eine spannende Option für unser Spiel sein, mit starker Physis, hoher Laufarbeit und guter Dynamik auf den ersten Metern“, beschreibt Youri Mulder, Direktor Profifußball den Neuzugang, „Adil erkennt Situationen früh, ist konstant anspielbar und traut es sich zu, auch den riskanten Ball zu spielen. Wir freuen uns sehr, dass er mit an Bord ist.“

Der Rechtsfuß wurde bei Paris St. Germain ausgebildet und war über die AS Saint-Étienne und den FC Lorient im Sommer 2023 nach Sunderland gewechselt. Für die Black Cats stand der Franzose seitdem in 38 Pflichtspielen auf dem Feld, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete vier weitere vor.

Weitere Infos

2. Bundesliga
Championship
Premiership
Schalke 04
Sunderland
Aberdeen
Adil Aouchiche

