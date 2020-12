St. Pauli: Transfers sollen Schultz helfen

Beim FC St. Pauli verliert man nicht das Vertrauen in Cheftrainer Timo Schultz, vielmehr soll der 43-Jährige durch Transfers im Winter unterstützt werden. „Wir müssen die richtigen Spieler herauskristallisieren, die in der Lage sind, mit dieser Situation umzugehen. Das werde ich gemeinsam mit dem Trainer machen“, wird Sportchef Andreas Bornemann vom ‚NDR‘ zitiert.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Wochenende betonte Bornemann, dass es „definitiv keine Trainerdiskussion“ gebe: „Ich gebe ihm den Rückenwind, den er verdient hat.“ Nach der ablösefreien Verpflichtung von Innenverteidiger Adam Dzwigala (25) in der vergangenen Woche dürften im Januar also weitere Akteure beim Kiezklub aufschlagen. Derzeit rangiert der Zweitligist mit acht Punkten aus zwölf Spielen auf Tabellenplatz 17.