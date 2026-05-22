Fünfjahresvertrag für Bayern-Kandidat Gvardiol

Manchester City wirkt dem Interesse des FC Bayern an Josko Gvardiol offenbar entgegen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht hervor, dass die Skyblues dem Innenverteidiger einen unterschriftsreifen Fünfjahresvertrag vorgelegt haben. Gvardiols aktuelles Arbeitspapier besitzt bis 2028 Gültigkeit.

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Der deutsche Rekordmeister zeigt Interesse an dem 24-jährigen Kroaten, der sich einen Wechsel nach München ebenfalls sehr gut vorstellen kann. Problematisch dürfte jedoch der finanzielle Aspekt werden. Zuletzt wurde spekuliert, dass sich die Ablöse wohl bei mindestens 75 Millionen Euro einpendeln würde. Um in den Gvardiol-Poker einsteigen zu können, ist Bayern auf Verkäufe angewiesen, heißt es im ‚Bayern Insider‘.