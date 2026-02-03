Newcastle-Kapitän geht von Bord

Jamaal Lascelles und Newcastle United gehen getrennte Wege. Der Kapitän der Magpies war beim Premier League-Klub nicht mehr gefragt und wechselt deshalb zu Zweitligist Leicester City. Die Foxes statten den 32-Jährigen mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus.

„Ich freue mich riesig darauf, endlich hier zu sein. Es ist ein tolles Umfeld hier, die Unterstützung ist enorm, die Einrichtungen sind fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, so gut wie möglich mitzuhelfen, uns in der Liga nach oben zu bringen und morgen die Jungs kennenzulernen“, gibt Lascelles zu seinem Einstand auf der Klubwebsite zum Besten.