Newcastle-Kapitän geht von Bord

von Dominik Schneider - Quelle: lcfc.com
Jamaal Lascelles im Training @Maxppp

Jamaal Lascelles und Newcastle United gehen getrennte Wege. Der Kapitän der Magpies war beim Premier League-Klub nicht mehr gefragt und wechselt deshalb zu Zweitligist Leicester City. Die Foxes statten den 32-Jährigen mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus.

Leicester City
Welcome to Leicester City, Jamaal Lascelles! 🦊
„Ich freue mich riesig darauf, endlich hier zu sein. Es ist ein tolles Umfeld hier, die Unterstützung ist enorm, die Einrichtungen sind fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, so gut wie möglich mitzuhelfen, uns in der Liga nach oben zu bringen und morgen die Jungs kennenzulernen“, gibt Lascelles zu seinem Einstand auf der Klubwebsite zum Besten.

Premier League
Championship
Newcastle
Leicester
Jamaal Lascelles

Premier League Premier League
Championship Championship
Newcastle Logo Newcastle United
Leicester Logo Leicester City FC
Jamaal Lascelles Jamaal Lascelles
