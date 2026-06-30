Lampard setzt Unterschrift

Die Reise von Coventry City geht mit Frank Lampard weiter. Der ehemalige Weltklasse-Mittefeldspieler unterschreibt beim Aufsteiger in die Premier League einen neuen, bis 2029 gültigen Vertrag. Seit eineinhalb Jahren ist der 48-Jährige bei Coventry.

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Coventry City are delighted to announce that Head Coach Frank Lampard has signed a new contract until 2029. 🩵 — Coventry City (@Coventry_City) June 30, 2026

Mit Coventry feierte Lampard in der abgelaufenen Saison völlig überraschend die Meisterschaft in der Championship. Damit kehrt Lampard als Trainer in die höchste englische Spielklasse zurück. Dort hatte er in seiner Trainerkarriere bereits den FC Chelsea und den FC Everton trainiert.