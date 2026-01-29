Doppelter Abschied: Drexler zieht weiter

Tim Drexler bricht seine Zelte beim 1. FC Nürnberg offenbar vorzeitig ab und wird zudem auch seinem Stammverein TSG Hoffenheim den Rücken kehren. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird die Leihe von den Kraichgauern zu den Mittelfranken abgebrochen. Dem Boulevardblatt zufolge wechselt der 20-jährige Innenverteidiger stattdessen fest nach Österreich zu RB Salzburg.

Für den FCN, an den er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison verliehen war, kam Drexler in der Hinserie der laufenden Saison auf 13 Einsätze. Dem deutschen U21-Nationalspieler fehlte laut der ‚Bild‘ trotzdem die langfristige sportliche Perspektive. Sein Vertrag bei der TSG ist noch bis 2028 datiert. In Salzburg soll der Rechtsfuß noch in dieser Woche sein Arbeitspapier unterschreiben.