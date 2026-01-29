Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Doppelter Abschied: Drexler zieht weiter

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Tim Drexler hat den Ball im Blick @Maxppp

Tim Drexler bricht seine Zelte beim 1. FC Nürnberg offenbar vorzeitig ab und wird zudem auch seinem Stammverein TSG Hoffenheim den Rücken kehren. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird die Leihe von den Kraichgauern zu den Mittelfranken abgebrochen. Dem Boulevardblatt zufolge wechselt der 20-jährige Innenverteidiger stattdessen fest nach Österreich zu RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den FCN, an den er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison verliehen war, kam Drexler in der Hinserie der laufenden Saison auf 13 Einsätze. Dem deutschen U21-Nationalspieler fehlte laut der ‚Bild‘ trotzdem die langfristige sportliche Perspektive. Sein Vertrag bei der TSG ist noch bis 2028 datiert. In Salzburg soll der Rechtsfuß noch in dieser Woche sein Arbeitspapier unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Bundesliga
Hoffenheim
Nürnberg
Salzburg
Tim Drexler

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Salzburg Logo FC Salzburg
Tim Drexler Tim Drexler
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert