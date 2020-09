Freigabe für Gladbach-Trio

Rechtsverteidiger Michael Lang (29), Linksaußen Keanan Bennetts (21) und Stürmer Julio Villalba (21) können Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer verlassen. Mangels Aussicht auf Spielpraxis erteilte Fohlen-Manager Max Eberl dem Reservisten-Trio die Freigabe.

„Sie werden es in dieser Saison schwer haben, Spielzeiten zu bekommen“, so Eberl am heutigen Donnerstag. Bislang gebe es „aber noch keine Interessenten. Sollten sie bei uns bleiben, sind sie vollwertige Mitglieder des Kaders.“ Lang und Bennetts sind noch bis 2022 an den Klub gebunden, der Vertrag von Villalba läuft im nächsten Sommer aus.