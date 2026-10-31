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Boldt-Nachfolger aus der Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Sebastian Schuppan telefoniert @Maxppp

Nach dem Aus von Geschäftsführer Sport Jonas Boldt sucht Hannover 96 jetzt einen Sportdirektor. Die ‚Bild‘ berichtet, dass eine Kandidatenliste mit drei bis vier Namen erstellt werden soll. Einer davon soll Sebastian Schuppan sein, derzeit Sportlicher Leiter bei RB Leipzig.

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Der 40-Jährige sei bereits vor der Boldt-Verpflichtung ein Kandidat bei den Niedersachsen gewesen. Schuppan ist seit drei Jahren beim Bundesligisten tätig, seit eineinhalb Jahren als Sportlicher Leiter. Nach schwachem Saisonstart hat Hannover am heutigen Samstag die Freistellung von Boldt mitgeteilt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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