Slot verrät Liverpools Transferpläne

Der FC Liverpool muss im kommenden Sommer Einnahmen generieren, bevor neue Spieler verpflichtet werden können. Trainer Arne Slot äußerte sich nach dem gestrigen Champions League-Ausscheiden gegen Paris St. Germain (insgesamt 0:4) gegenüber ‚Prime Video‘ zu den anstehenden Transfer-Entscheidungen: „Wir werden Salah und Robertson ablösefrei verlieren – das ist auch bei Trent bereits passiert. Das bedeutet, dass wir Spieler verkaufen müssen, um neue zu verpflichten. Es ist eine große Herausforderung, wie es auch schon im vergangenen Jahr war.“

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Im vergangenen Sommer verkauften die Reds Spieler im Wert von knapp 220 Millionen Euro, investierten jedoch im Gegenzug über 480 Millionen Euro in neues Personal. Trotz anhaltender Formschwankungen seiner Mannschaft ist Slot von den bisher getätigten Transfers überzeugt: „Ich glaube, dass wir, wie man heute sehen konnte, sehr gute und talentierte Spieler verpflichtet haben. Die Zukunft ist sehr vielversprechend.“ Der niederländische Übungsleiter ist sich zudem sicher, dass sich der Klub auch in diesem Sommer trotz der finanziellen Einschränkungen auf dem Transfermarkt gut präsentieren wird: „Dieser Verein hat schon oft gezeigt, dass dieses Modell funktioniert und dass wir damit sehr erfolgreich sein können.“ Fraglich bleibt allerdings, ob Slot in der kommenden Saison noch Liverpools Trainer ist. Xabi Alonso steht dem Vernehmen nach in den Startlöchern.