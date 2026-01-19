Warmer Geldregen: Schalke verkauft Heekeren

Justin Heekeren (25) kehrt dem FC Schalke 04 in diesem Winter den Rücken. Laut ‚Sky‘ ist der Wechsel des Ersatztorhüters zum RSC Anderlecht so gut wie in trockenen Tüchern. Der Medizincheck sei für den heutigen Montag anberaumt worden, in Belgien winkt Heekeren eine Anstellung bis 2029.

Derweil dürfen sich die Königsblauen ein halbes Jahr vor Vertragsende auf eine ordentliche Entschädigung freuen. ‚Sky‘ zufolge fließt eine Ablöse von rund einer halben Million Euro inklusive Boni. Den Nachfolger hat der Zweitliga-Tabellenführer derweil schon am Haken: Heidenheim-Keeper Kevin Müller (34) wird heute in Gelsenkirchen erwartet, um den Deal final abzuwickeln.