Preisschild enthüllt: Schalke prüft Ndiaye-Coup

Moussa Ndiaye hinterlässt in seinen ersten Wochen auf Schalke einen Top-Eindruck. Bleibt die Leihgabe über den Sommer hinaus bei den Königsblauen?

von Fabian Ley - Quelle: Sport Bild
Moussa Ndiaye für Schalke im Einsatz @Maxppp

Seit seiner Winter-Ankunft überzeugt Moussa Ndiaye (23) auf Anhieb beim FC Schalke 04. Als Ersatz für den verletzten Vitalie Becker (21) holte der Zweitliga-Tabellenführer den Linksverteidiger leihweise vom RSC Anderlecht an Bord, eine Kaufoption besteht nicht. Trotzdem ist ein längerfristiger Verbleib offenbar nicht ausgeschlossen.

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ wollen die Schalker Verantwortlichen im Sommer die Verhandlungen mit Stammklub Anderlecht über einen Kauf aufnehmen, sollte Ndiaye in den kommenden Monaten weiterhin so abliefern. Der Sportzeitschrift zufolge wäre eine Ablöse im Bereich von 1,5 Millionen Euro nötig, um den Senegalesen aus seinem bis 2028 datierten Vertrag bei den Belgiern loszueisen.

Für die klammen Schalker zwar keine geringe Summe, die wohl nur im Falle des Aufstiegs zu stemmen wäre. Aufgrund der bisherigen Leistungen und des Potenzials des im Nachwuchs des FC Barcelona ausgebildeten Linksfußes könnte es sich allerdings durchaus als eine lohnenswerte Investition erweisen. Abzuwarten bleibt, wie sich Ndiayes Situation entwickelt, wenn Positionskonkurrent und Senkrechtstarter Becker aus seiner Zwangspause zurückkehrt.

