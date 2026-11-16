UEFA Nations League
Gruppen-Finale: Klopp wechselt zweimal
Im Nations League-Gruppenfinale gegen die Niederlande (20:45 Uhr) muss Deutschland voraussichtlich gewinnen, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Jetzt ist die offizielle Startelf von Jürgen Klopp bekannt.
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@Maxppp
Im Laufe des heutigen Montags waren bereits erste Entscheidungen durchgesickert: In der Viererkette dürfen Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown beginnen. Trotz guter Leistungen gegen Serbien (3:1) am Freitag müssen Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt auf die Bank.
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Darüber hinaus nimmt Jürgen Klopp keine Veränderungen an der Startelf vor. Im Mittelfeld setzt er also erneut auf das Trio aus Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz, während im Angriff Brajan Gruda und Derry Scherhant Mittelstürmer Kai Havertz flankieren.
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So kommt Deutschland ins Viertelfinale
- Bei einem Sieg gegen die Niederlande
- Bei einem Remis gegen die Niederlande, wenn Griechenland gegen Serbien verliert
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