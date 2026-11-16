Im Laufe des heutigen Montags waren bereits erste Entscheidungen durchgesickert: In der Viererkette dürfen Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown beginnen. Trotz guter Leistungen gegen Serbien (3:1) am Freitag müssen Malick Thiaw und Maximilian Mittelstädt auf die Bank.

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Darüber hinaus nimmt Jürgen Klopp keine Veränderungen an der Startelf vor. Im Mittelfeld setzt er also erneut auf das Trio aus Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz, während im Angriff Brajan Gruda und Derry Scherhant Mittelstürmer Kai Havertz flankieren.

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