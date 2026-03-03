Bei Grischa Prömel deutete sich in den vergangenen Wochen bereits an, dass es zu einer Veränderung im Sommer kommen könnte. Der Mittelfeldspieler von der TSG Hoffenheim wurde mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

Laut ‚Sky‘ erhält der VfB Stuttgart den Zuschlag. Dem Pay-TV-Sender zufolge erhält der 31-Jährige einen Vertrag bis 2029 bei den Schwaben. Weiter heißt es, Prömel gehöre ab kommender Spielzeit zu den Topverdienern beim VfB. Den Hoffenheimern geht damit ein absoluter Leistungsträger ablösefrei von der Fahne.

Prömel ist gebürtiger Stuttgarter und spielte in der Jugend für die Stuttgarter Kickers, bevor er 2013 in die Akademie der TSG wechselte. Im Kraichgau entwickelte er sich zum Profi, anschließend folgten Stationen beim Karlsruher SC und bei Union Berlin. 2022 folgte die Rückkehr nach Sinsheim.