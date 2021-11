United-Gerüchte: Pochettino „kein Baby“

Vor dem morgigen Champions League-Spiel bei Manchester City (21 Uhr) hat Paris St. Germains Trainer Mauricio Pochettino Stellung zu den Abschiedsgerüchten um seine Person bezogen. „Ich bin kein Baby. Wir sind im Fußball – es ist ein Geschäft, in dem es Gerüchte gibt, und ich verstehe vollkommen, was vor sich geht. […] Aber ich bin nur auf das morgige Spiel konzentriert.“

Pochettino betonte zudem, er sei „glücklich in Paris. Das ist Fakt. Ich respektiere meinen Verein.“ Der 49-jährige Argentinier wird bei Manchester United als Nachfolger des entlassenen Ole Gunnar Solskjaer gehandelt. In Paris wiederum kursiert der Name Zinedine Zidane.