Hoffenheim: Rückendeckung für Breitenreiter

André Breitenreiter kann vorerst auf den Rückhalt seiner Spieler bauen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist der Trainer der TSG Hoffenheim innerhalb der Mannschaft trotz acht sieglosen Spielen am Stück weiterhin anerkannt. Vor allem die Führungsspieler stehen dem Coach positiv gegenüber, was unter Vorgänger Sebastian Hoeneß nicht der Fall gewesen sein soll. „Seine Mischung an Härte und Zuspruch“ komme noch gut an. Die Führungsetage des Klubs stehe ebenfalls hinter Breitenreiter.

Das Problem der TSG liegt woanders: Den Kraichgauern fehlt es an Führungsqualitäten auf dem Platz. Mit Grischa Prömel (Knöchelbruch) fällt ein Akteur aus, der genau das verkörperte. Auch deshalb wurden John Anthony Brooks (30) und Thomas Delaney (31) im Winter verpflichtet. Die erste Bewährungsprobe für die Neuzugänge folgt am heutigen Mittwoch (18 Uhr) im DFB-Pokal gegen RB Leipzig, die nächste dann am Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Bochum.

