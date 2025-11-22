Menü Suche
Klopp vermittelt Trainerjob

von Lukas Hörster - Quelle: A Bola
Vítor Manos wird aller Voraussicht nach neuer Trainer bei Swansea City. Laut ‚A Bola‘ ist der Deal beschlossene Sache. Der abstiegsbedrohte Zweitligist von der Insel zieht die Ausstiegsklausel des Trainers von CS Marítimo aus Portugal.

Aus deutscher Perspektive besonders interessant: Der Zeitung zufolge hatte Jürgen Klopp seine Finger im Spiel. Der Sportboss der Red Bull-Klubs empfahl demnach Swansea, auf seinen ehemaligen Mitarbeiter zu setzen. Manos arbeitete von 2019 bis 2024 unter Klopp als Entwicklungscoach beim FC Liverpool.

