HSV: Kommt Grönbaek zum Spartarif?

Der Hamburger SV könnte bei der geplanten Festverpflichtung von Winter-Leihspieler Albert Grönbaek um die volle Zahlung der Kaufoption herumkommen. Das berichtet die ‚Bild‘. Denkbar sei demnach, dass HSV-Sportdirektor Claus Costa mit Stade Rennes noch einmal nachverhandelt und eine Millionen-Ersparnis erwirkt. Eigentlich sind fünf Millionen Euro für einen festen Wechsel des dänischen Mittelfeldspielers im Sommer vereinbart worden.

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Zum einen hat der Ligue 1-Klub für Grönbaek jedoch keine Verwendung und möchte den Transferflop loswerden, der vor zwei Jahren für 15 Millionen Euro von Bodö/Glimt in die Bretagne gewechselt war. Zum anderen konnte der 24-Jährige zwar in den vergangenen Wochen überzeugen, war jedoch davor wochenlang Zeit verletzt und kommt bisher nur auf vier Einsätze für die Rothosen. Der Kreis der weiteren Interessenten dürfte laut ‚Bild‘ somit „überschaubar“ sein.